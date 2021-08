Roboter Bebot befreit verdreckte Strände von Müll

In den Meeren treibt tonnenweise Plastikmüll, an den Stränden wird er nebst sonstigem Treibgut angeschwemmt. Dabei liegt vielerorts ohnedies schon genug Müll am Strand herum, den Touristen dort zurücklassen. Der Bebot soll das Problem lösen und erledigen, was in vielen Touristenorten derzeit Hotelpersonal macht: den Strand von Unrat befreien und dafür sorgen, dass das Idyll weiter wie ein solches aussieht.