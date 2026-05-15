Darum zählt für den GAK die Vergangenheit nicht

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Das Gute: Ferdinand Feldhofer hat seinen ausgezeichneten Humor nicht verloren. „Wie es mir geht? Nicht anders als vor einem Jahr zu dieser Zeit. Aber ich schlaf noch gut“, zwinkerte der GAK-Trainer, rund 28 Stunden vor dem Entscheidungsmatch auswärts bei BW Linz.