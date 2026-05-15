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Darum zählt für den GAK die Vergangenheit nicht

Fußball National
15.05.2026 20:00
Samstag will der GAK mit den Fans in Linz den Klassenerhalt feiern.
Samstag will der GAK mit den Fans in Linz den Klassenerhalt feiern.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Der Tag ist gekommen! Der GAK muss morgen Samstag (17) bei Schlusslicht BW Linz punkten, dann ist der Klassenerhalt in der Tasche. Trainer Ferdinand Feldhofer spricht vor dem Entscheidungsspiel über sein Innenleben, Extrawürstel und die gute Bilanz gegen die Stahlstädter, die aber keinen Wert hat. 

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Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Das Gute: Ferdinand Feldhofer hat seinen ausgezeichneten Humor nicht verloren. „Wie es mir geht? Nicht anders als vor einem Jahr zu dieser Zeit. Aber ich schlaf noch gut“, zwinkerte der GAK-Trainer, rund 28 Stunden vor dem Entscheidungsmatch auswärts bei BW Linz.

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