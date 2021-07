Zu viel Plastikmüll: Mittelmeer als Öko-Baustelle

Segeln in den kroatischen Kornaten, Luxusurlaub auf Sardinien oder übers Wochenende an die Obere Adria: Unsere liebsten Erholungsgebiete sind in Gefahr. „Kein Meer der Welt erhitzt sich so schnell wie das Mittelmeer“, schlagen Umweltschützer des WWF Alarm. Durch die Erwärmung drohe eine Qualleninvasion. 1000 gebietsfremde Arten seien schon in das Mittelmeer vorgedrungen, Korallen sterben.