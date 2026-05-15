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Team im WM-Fieber

„Ich spüre, dass wir Geschichte schreiben“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.05.2026 20:00
Michi Gregoritsch schoss Österreich gegen Bosnien zur WM.
Michi Gregoritsch schoss Österreich gegen Bosnien zur WM.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

David Alaba, Marko Arnautovic und Co. nutzten ihre letzte Chance, um ihren Traum wahr zu machen. Die Vorfreude auf die WM ist bei Österreichs Team schon jetzt riesig. Der Aufstieg in die K.o.-Phase ist das Minimalziel, die Reise soll sehr lange dauern. „Es wäre übertrieben zu sagen, dass wir Weltmeister werden“, grinst der Kapitän. „Aber ...“

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Der Abpfiff am 18. November nach dem 1:1 gegen Bosnien im Happel-Oval: Viele Spieler hatten Tränen in den Augen, wussten vor Freude nicht wohin mit den Emotionen! „Das Crazy Oida!“ – Österreich ist bei der WM! Nach 28 Jahren. 1998 war gut die Hälfte der Rangnick-Truppe noch gar nicht auf der Welt, Erinnerungen an das Turnier in Frankreich kann – wenn überhaupt – der damals 9-jährige Marko Arnautovic haben...

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