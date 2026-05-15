„Ich spüre, dass wir Geschichte schreiben“

Der Abpfiff am 18. November nach dem 1:1 gegen Bosnien im Happel-Oval: Viele Spieler hatten Tränen in den Augen, wussten vor Freude nicht wohin mit den Emotionen! „Das Crazy Oida!“ – Österreich ist bei der WM! Nach 28 Jahren. 1998 war gut die Hälfte der Rangnick-Truppe noch gar nicht auf der Welt, Erinnerungen an das Turnier in Frankreich kann – wenn überhaupt – der damals 9-jährige Marko Arnautovic haben...