„Ich spüre, dass wir Geschichte schreiben“

David Alaba, Marko Arnautovic und Co. nutzten ihre letzte Chance, um ihren Traum wahr zu machen. Die Vorfreude auf die WM ist bei Österreichs Team schon jetzt riesig. Der Aufstieg in die K.o.-Phase ist das Minimalziel, die Reise soll sehr lange dauern. „Es wäre übertrieben zu sagen, dass wir Weltmeister werden“, grinst der Kapitän. „Aber ...“
Der Abpfiff am 18. November nach dem 1:1 gegen Bosnien im Happel-Oval: Viele Spieler hatten Tränen in den Augen, wussten vor Freude nicht wohin mit den Emotionen! „Das Crazy Oida!“ – Österreich ist bei der WM! Nach 28 Jahren. 1998 war gut die Hälfte der Rangnick-Truppe noch gar nicht auf der Welt, Erinnerungen an das Turnier in Frankreich kann – wenn überhaupt – der damals 9-jährige Marko Arnautovic haben...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.