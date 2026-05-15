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Albtraum beim Wandern

Blitz schlägt in Gruppe von Bergtouristen ein

Ausland
15.05.2026 19:57
Für die ganze Region der Hohen Tatra und Umgebung galt am Freitag eine Gewitterwarnung ...
Für die ganze Region der Hohen Tatra und Umgebung galt am Freitag eine Gewitterwarnung (Symbolbild).(Bild: Vitalii Shcherbyna stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der polnischen Hohen Tatra hat ein Blitz eine fünfköpfige Gruppe von Bergtouristen getroffen.

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Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer, wie ein Angehöriger der freiwilligen Bergrettung dem TV-Sender TVN24 sagte. Beide Verletzten mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, sind aber außer Lebensgefahr. Die Gruppe hatte sich auf dem Abstieg vom Bergmassiv Giewont befunden, als der Blitz einschlug.

Über Felswand abgestürzt
Einer der Touristen stürzte nach Angaben der Retter mehrere Meter über eine Felswand in die Tiefe und war vorübergehend bewusstlos. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus Zakopane geflogen werden.

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Der zweite Verletzte konnte von der Bergrettung auf dem Landweg ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Identität und Nationalität der Verletzten wurden zunächst keine Angaben gemacht. 

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