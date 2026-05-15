Blitz schlägt in Gruppe von Bergtouristen ein

Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer, wie ein Angehöriger der freiwilligen Bergrettung dem TV-Sender TVN24 sagte. Beide Verletzten mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, sind aber außer Lebensgefahr. Die Gruppe hatte sich auf dem Abstieg vom Bergmassiv Giewont befunden, als der Blitz einschlug.