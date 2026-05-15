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Aston Villa gegen FC Liverpool – ab 21 Uhr LIVE

Premier League
15.05.2026 04:36
Liverpools Virgil van Dijk
Liverpools Virgil van Dijk(Bild: EPA/ASH ALLEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vorletzte Runde der englischen Premier League. Aston Villa empfängt den FC Liverpool, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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