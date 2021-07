Solar-Schiff soll Ozeane von Plastikmüll befreien

Die Umweltorganisation One Earth One Ocean (oeoo) hat in Hamburg ein solarbetriebenes Müllsammelschiff in Betrieb genommen. Der Katamaran „Circular Explorer“ soll nach der Schiffstaufe am Mittwoch bis Oktober in der Ostsee umhertreibende Fischernetze („Geisternetze“) einsammeln. Im kommenden Jahr soll das Schiff in die Bucht vor der philippinischen Hauptstadt Manila gebracht und eingesetzt werden.