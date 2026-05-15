Flüchtling packt jetzt selbst in Asylunterkunft an

Der 27-jährige Besmellah „Besi“ Mohebi kam 2015 aus Afghanistan nach Österreich. Nun will der junge Mann seine Erfahrungen beim Roten Kreuz an all jene weitergeben, die seine damalige Situation gerade durchleben.
Dort, wo für Besmellah „Besi“ Mohebi vor mittlerweile elf Jahren seine Reise durch Österreich begann, dorthin ist er jetzt als Helfer wieder zurückgekehrt – in eine Asylunterkunft.
2015 kam der jetzt 27-Jährige alleine aus seiner Heimat Afghanistan nach Österreich. „Besi“ machte nach seiner Ankunft den Pflichtschulabschluss und absolvierte erfolgreich eine Ausbildung im Sozialbereich.
Mühlviertler Familie nahm ihn auf
Während seiner Ausbildung fand der Afghane in Oberösterreich ein neues Zuhause. Eine Familie in Gallneukirchen nahm den jungen Mann bei sich auf und verfolgt nach wie vor seinen Werdegang: „Sie haben mich wie einen Sohn aufgenommen. Das bedeutet mir sehr viel.“ Nach mehreren Jahren in der Behinderten- und Migrationsarbeit, folgte vor zwei Jahren der Wechsel zum OÖ. Roten Kreuz.
Wir wollen Kinder und Jugendliche erreichen, die keinen Anschluss finden. Beim Sport kommen sie zusammen – egal, ob sie die Sprache sprechen.
Besmellah „Besi“ M
„Vielfalt ist eine Stärke, die unsere Organisation jeden Tag bereichert. Entscheidend ist der Wille, zu helfen“, sagt OÖ.-Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz. Und „Besi“ will helfen. „Ich weiß, wie sich diese Situation anfühlt. Deshalb ist es mir wichtig, für andere da zu sein“, so der 27-Jährige, der Leidensgenossen beim Ankommen in einem neuen Land unterstützt.
Projekt „Hood Training“
Neben seiner Tätigkeit im Asylzentrum in Linz, hat „Besi“ vor allem ein Herz für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Im April startete er deshalb das Projekt „Hood Training“. „Wir wollen Kinder und Jugendliche erreichen, die keinen Anschluss finden. Beim Sport kommen sie zusammen – egal, ob sie die Sprache sprechen oder nicht. Sport verbindet“, erklärt der 27-Jährige das Konzept.
Besmellah Mohebi ist übrigens bei Weitem nicht der einzige Migrant, der sich mittlerweile ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagiert. Die 25.056 Freiwilligen stammen aus insgesamt 43 Nationen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.