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Flüchtling packt jetzt selbst in Asylunterkunft an

Oberösterreich
15.05.2026 19:00
Besmellah „Besi“ Mohebi flüchtete 2015 von Afghanistan nach Österreich. Seit mittlerweile fast ...
Besmellah „Besi“ Mohebi flüchtete 2015 von Afghanistan nach Österreich. Seit mittlerweile fast zwei Jahren ist er beim OÖ. Roten Kreuz aktiv.(Bild: Rotes Kreuz Oberösterreich)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Der 27-jährige Besmellah „Besi“ Mohebi kam 2015 aus Afghanistan nach Österreich. Nun will der junge Mann seine Erfahrungen beim Roten Kreuz an all jene weitergeben, die seine damalige Situation gerade durchleben.

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Dort, wo für Besmellah „Besi“ Mohebi vor mittlerweile elf Jahren seine Reise durch Österreich begann, dorthin ist er jetzt als Helfer wieder zurückgekehrt – in eine Asylunterkunft.

2015 kam der jetzt 27-Jährige alleine aus seiner Heimat Afghanistan nach Österreich. „Besi“ machte nach seiner Ankunft den Pflichtschulabschluss und absolvierte erfolgreich eine Ausbildung im Sozialbereich.

Mühlviertler Familie nahm ihn auf
Während seiner Ausbildung fand der Afghane in Oberösterreich ein neues Zuhause. Eine Familie in Gallneukirchen nahm den jungen Mann bei sich auf und verfolgt nach wie vor seinen Werdegang: „Sie haben mich wie einen Sohn aufgenommen. Das bedeutet mir sehr viel.“ Nach mehreren Jahren in der Behinderten- und Migrationsarbeit, folgte vor zwei Jahren der Wechsel zum OÖ. Roten Kreuz.

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Wir wollen Kinder und Jugendliche erreichen, die keinen Anschluss finden. Beim Sport kommen sie zusammen – egal, ob sie die Sprache sprechen. 

Besmellah „Besi“ M

„Vielfalt ist eine Stärke, die unsere Organisation jeden Tag bereichert. Entscheidend ist der Wille, zu helfen“, sagt OÖ.-Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz. Und „Besi“ will helfen. „Ich weiß, wie sich diese Situation anfühlt. Deshalb ist es mir wichtig, für andere da zu sein“, so der 27-Jährige, der Leidensgenossen beim Ankommen in einem neuen Land unterstützt.

Projekt „Hood Training“
Neben seiner Tätigkeit im Asylzentrum in Linz, hat „Besi“ vor allem ein Herz für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Im April startete er deshalb das Projekt „Hood Training“. „Wir wollen Kinder und Jugendliche erreichen, die keinen Anschluss finden. Beim Sport kommen sie zusammen – egal, ob sie die Sprache sprechen oder nicht. Sport verbindet“, erklärt der 27-Jährige das Konzept.

Besmellah Mohebi ist übrigens bei Weitem nicht der einzige Migrant, der sich mittlerweile ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagiert. Die 25.056 Freiwilligen stammen aus insgesamt 43 Nationen.

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