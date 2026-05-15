Flüchtling packt jetzt selbst in Asylunterkunft an

Mühlviertler Familie nahm ihn auf

Während seiner Ausbildung fand der Afghane in Oberösterreich ein neues Zuhause. Eine Familie in Gallneukirchen nahm den jungen Mann bei sich auf und verfolgt nach wie vor seinen Werdegang: „Sie haben mich wie einen Sohn aufgenommen. Das bedeutet mir sehr viel.“ Nach mehreren Jahren in der Behinderten- und Migrationsarbeit, folgte vor zwei Jahren der Wechsel zum OÖ. Roten Kreuz.