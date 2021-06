Plastikmüll sammelt sich vor allem in Küstennähe

Arktisches Festland in Simulation frei von Plastik

Wo am meisten Plastik in die Meere strömt, sammelt sich auch der höchste Anteil an Küsten, wie die Forscher um Victor Onink an der Universität Bern, berechneten. Dies betrifft vor allem Gebiete wie Südostasien sowie das Mittelmeer, wo viel Plastik vom Nil in das Gewässer transportiert wird. Am tiefsten sind die Konzentrationen in wenig bewohnten Regionen wie den Polargebieten, der Küste Chiles und Teilen der Küste Australiens. Und: In den Simulationen blieb das antarktische Festland frei von Plastik.