Pädagogin schwanger: Polizei trifft auf Schweigen

Missbrauch oder nicht?

So etwa das Landeskriminalamt, das ermittelt. Nach einer ersten eingegangenen Anzeige sieht die Staatsanwaltschaft laut Sprecherin Nina Bussek „derzeit aber keinen Anfangsverdacht“. Im Raum steht der mögliche Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses – juristisch ein Vergehen mit bis zu drei Jahren Höchststrafe. Doch es könnte für die junge Frau auch noch schlimmer kommen.