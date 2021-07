Wie schlummern Sie eigentlich am besten?

Bauchlage

Der Vorteil der Bauchlage: Schnarchen oder kurzzeitiger Atemstillstand sind dabei am unwahrscheinlichsten. Diese Position bringt jedoch auch Nachteile. Sie belastet Rücken und Lendenwirbelsäule, weil die natürliche S-Form der Wirbelsäule abgeflacht wird. Durch das Drehen des Kopfes zur Seite werden zudem Halswirbelsäule und Kiefer belastet, und der Druck auf die Muskeln sowie Gelenke kann zu Schmerzen und Taubheit führen. Auf einen Polster sollte man am besten verzichten. Embryonallage Wer so eingerollt schläft, engt die Zwerchfellatmung und den Brustkorb ein. Die angezogenen Knie und das Kinn auf der Brust können Gelenkschmerzen verstärken, daher ist es besser, den Körper etwas mehr zu strecken.