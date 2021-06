Facebook will Politiker mit Nutzern gleichstellen

Wie das amerikanische Technikportal „The Verge“ am Donnerstag berichtete, wird sich Facebook möglicherweise bereits am Freitag zu den Empfehlungen seiner unabhängigen Aufsichtsbehörde äußere. Das Netzwerk war bisher immer der Meinung, dass Politikern ein größerer Spielraum bei ihren Äußerungen auf seiner Plattform eingeräumt werden müsse und hatte sich daher in der Vergangenheit - ungeachtet etwaiger Mitarbeiter-Proteste - mehrfach gegen eine Zensur von Politiker-Postings ausgesprochen. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme zum möglichen Kurswechsel bisher ab.