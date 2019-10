Facebook-Mitarbeiter kritisieren Firmenpolitik

Über 250 Mitarbeiter von Facebook haben in einem offenen Brief an Firmenchef Mark Zuckerberg den Umgang des sozialen Netzwerks mit Politiker-Postings und politischen Werbeanzeigen kritisiert. Politikern zu erlauben, falsche oder irreführende Anzeigen zu schalten, sei eine „Bedrohung für das, wofür Facebook steht“, schreiben sie.