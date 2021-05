Subaru Outback: Sympathieträger mit cleveren Ideen

Neuerdings basiert er auf der globalen Plattform des Hauses, außerdem ist er spürbar gewachsen (4,87 Meter lang), die Platzverhältnisse sind opulent. Der Antrieb bleibt aber klassisch: ein 2,5 Liter großer Vierzylinder-Saugboxer mit 252 Nm bei 3800 und 169 PS. Dass er trotz seines relativ geringen Gewichts von gut 1,6 Tonnen (nach DIN) 10,2 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h braucht, liegt am zähen CVT-Getriebe, das man lieben oder hassen kann. Obwohl sie ihm acht Fahrstufen einprogrammiert haben, die man sogar per Schaltpaddles abrufen kann. Gibt man Gas, dreht der Motor hoch und hält die Drehzahl, gibt man mehr Gas, dreht er noch höher. Dabei ist er zwar leiser als früher, wirkt aber trotzdem angestrengt, was auch für den Fahrer nicht gerade entspannend ist.