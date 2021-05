Mercedes-AMG: Ob dieses Elektro-Rezept aufgeht?

AMG will Super-Batterie bringen

Nun soll das Thema ernsthafter angegangen werden. Zunächst über sogenannte Performance-Hybride mit komplett eigenständigem Antriebskonzept, das in Eigenentwicklung in Affalterbach entstand. Diese Modelle laufen unter der Bezeichnung „E-Performance“. Vorne unter der Haube bleibt es beim klassischen Verbrenner, an der Hinterachse aber sitzt jetzt als Electric Drive Unit ein bis zu 150 kW/204 PS und 320 Nm starker Elektromotor inklusives eines Zweiganggetriebes und Sperrdifferenzial, in Fachkreisen P3-Hybrid genannt. Entwickelt wurde zudem eine besonders leichte und leistungsfähige Batterie. Ihre Energiedichte ist doppelt so hoch wie bei gewöhnlichen Lithium-Ionen-Akkus.