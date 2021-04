Army-Brille bietet Nachtsicht wie im Videospiel

Während die darin verwendete Technik alllerdings rein virtuell und fiktiv ist, ist das ENVG-B bereits Wirklichkeit: Mehr als 4500 „kampfbereite“ Exemplare der „Situationserkennungsbrille“ hat L3Harris bereits an die US Army geliefert, davon 1500 an die 82. Luftlandedivision - „um das Situationsbewusstsein, die Mobilität und den Schutz der Soldaten zu verbessern“, wie es in einer offiziellen Mitteilung des Herstellers heißt.