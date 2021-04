Uber kehrt ohne Taxameter nach Salzburg zurück

Kooperation mit lizenzierten Taxiunternehmen

Nach der Zusammenlegung des Taxi- und Mietwagengewerbes mit 1. Jänner arbeitet Uber in Salzburg - wie auch in Wien - ausschließlich mit lizenzierten Taxiunternehmern zusammen. Alle Fahrerinnen und Fahrer auf der Plattform benötigen seit Jahresbeginn einen Taxischein. Uber musste sich darum Anfang des Jahres vor allem in Wien von Tausenden Fahrern trennen, da diese keinen hatten. Auch in Salzburg wurde „UberX“ mit Jahresende 2020 zunächst eingestellt. Unter dem Namen „Uber Taxi“ waren bis dato nur Fahrten mit Taxameter angeboten worden - die es auch weiterhin geben soll.