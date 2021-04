Viren-Datenbank als neue Chance für Medikamente

Dringt ein Virus in eine Zelle ein, kommt es zu einem Wechselspiel (Interaktion) zwischen Eiweißmolekülen des Erregers und denen des Körpers. Ein Team um Prof. Andreas Pichlmair, Experte für Immunpathologie von Virusinfektionen am Institut für Virologie der TUM, und Matthias Mann, Leiter der Abteilung Proteomics und Signaltransduktion am Max-Planck-Institut für Biochemie, hat systematisch festgehalten, wie menschliche Lungenzellen auf einzelne Proteine des Covid-19-Erregers SARS-CoV-2 und des schon länger bekannten SARS-Coronavirus reagieren. Dafür wurden mehr als 1.200 Proben mit moderner Massenspektroskopie (um Moleküle zu messen) analysiert.