Teenies rammten Cops, gaben Tesla-Autopilot Schuld

Die minderjährigen Mädchen gaben an, bereits seit rund viereinhalb Stunden mit dem Tesla unterwegs gewesen zu sein, weil sie ihren Vater besuchen wollten. Die Hunderte Kilometer entfernte Mutter wusste nichts davon. Ihr hatten die Mädchen erzählt, sie seien im Haus der Großmutter. Sheriff Rick Staly: „Ich hoffe, diese Kids haben eine wertvolle Lektion gelernt und bin dankbar, dass niemand verletzt wurde und nur minimaler Schaden an ihrem Fahrzeug entstand.“ Fahren ohne Führerschein sei in jedem Fall illegal - auch wenn es sich um ein „smartes“ Auto handle.