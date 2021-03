BMW R 1250 RT: So fährt die neue mit Radartempomat

Und wie fährt‘s? Top!

Es ist ein bisschen wie bei Smartphones: Man kann stundenlang über Funktionen und Apps reden, bevor man merkt, dass man noch kein Wort übers Telefonieren verloren hat. Aber: Bei allen Hammer-Features, die die BMW R 1250 RT hat, ist sie doch auch einfach ein Bike, das richtig gut zu fahren ist. Zwar bringt sie vollgetankt ein Leergewicht von 279 kg auf die Waage, trotzdem fühlt sie sich nicht schwer an, wenn sie in Bewegung ist. In Bewegung versetzt wird sie von der aktuellsten Version des BMW-Boxermotors, 1254 ccm groß und mit variabler Ventilsteuerung (BMW ShiftCam) gesegnet. Die Leistungsdaten 136 PS bei 7750/min. und 143 Nm bei 6250/min. sind nur die halbe Wahrheit, denn tatsächlich fühlt sich die Maschine stärker an als so manche andere, die mehr PS im Datenblatt stehen hat. Das liegt zum einen an der extrem geschmeidigen Kraftentfaltung von unten heraus, zum anderen daran, dass dank ShiftCam in einem sehr breiten Drehzahlbereich sehr viel Kraft zur Verfügung steht.