Welle der Empörung nach Vorladung von YouTuber

Versagen in der Pandemie

Am Montag postete Neto auf Twitter ein Foto des Dokuments, mit dem ihn die Polizei in Rio de Janeiro für Donnerstag vorlud. Neto hatte Bolsonaro wegen der „offensichtlichen Abwesenheit einer öffentlichen Gesundheitspolitik inmitten der Pandemie“ in Brasilien, mit mehr als 280.000 Corona-Toten eines der am meisten betroffenen Länder, als „genocida“ (Völkermörder) bezeichnet.