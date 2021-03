Corona-Zahlen in Brasilien explodieren: 2841 Tote

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat das Virus von Anfang an verharmlost und Einschränkungen des öffentlichen Lebens und Schutzmaßnahmen abgelehnt. Am Dienstag hatte er angekündigt erneut den Gesundheitsminister auszutauschen. Der Kardiologe Marcelo Queiroga soll General Eduardo Pazuello ersetzen, der das Gesundheitsressort seit vergangenen Sommer führte. Queiroga wird bereits der vierte Gesundheitsminister in Brasilien seit Beginn der Pandemie.