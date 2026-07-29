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Gratis Stornierung?

Das gilt, wenn Waldbrände die Ferienlaune trüben

Steiermark
29.07.2026 18:00
Die Stornierung von Pauschalreisen ist einfacher als die Stornierung individuell gebuchter Flüge ...
Die Stornierung von Pauschalreisen ist einfacher als die Stornierung individuell gebuchter Flüge und Hotels.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Viele Urlauber werden aktuell von Sorgen geplagt, weil am Reiseziel Waldbrände ihr Unwesen treiben. Ein Experte der Arbeiterkammer Steiermark erklärt, ab wann eine kostenlose Stornierung des Urlaubs möglich und was dabei zu beachten ist.

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Viele Steirer suchen dieser Tage die nötige Erholung am Meer. Beliebte Ferienziele wie Spanien oder Griechenland sind aktuell aber nicht unbedingt sorgenfrei zu bereisen, da massive Waldbrände die Einsatzkräfte auf Trab halten und für große Verwüstungen sorgen.

Aber was passiert eigentlich, wenn mein Hotel von derartigen Katastrophen betroffen ist, oder ich meine Reise erst gar nicht antreten kann? Wir haben bei einem Experten nachgefragt.

Zitat Icon

Im Ernstfall sollte man schauen, ob das konkrete Ziel betroffen ist, und im ersten Schritt die Versicherung kontaktieren.

Herbert Erhart, Konsumentenschützer AK Steiermark

Bild: AK STMK/Kanizaj

Pauschaltouristen haben Vorteile
„Prinzipiell ist festzuhalten, dass Individualtouristen – also all jene, die Flug und Hotel eigenständig buchen – in solchen Situationen schlechtere Karten haben als Urlauber, die eine Pauschalreise gebucht haben“, erklärt Herbert Erhart von der Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer Steiermark.

Grund dafür sei das österreichische Pauschalreisegesetz: „Darin steht, dass Urlauber vor Beginn der Reise stornieren können, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen.“ Bei einem Waldbrand, der die entsprechende Urlaubsregion heimsucht, wäre also eine kostenlose Stornierung möglich.

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Anders schaut das aber aus, wenn der Urlaub aus Angst vor Waldbränden oder Sorgen um die eigene Gesundheit oder die seiner Lieben storniert wird: „Das decken die meisten Stornoversicherungen nicht ab.“ Der Experte rät darum: „Im Ernstfall sollte man schauen, ob das konkrete Ziel betroffen ist, und im ersten Schritt die Versicherung kontaktieren.“

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