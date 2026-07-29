Das gilt, wenn Waldbrände die Ferienlaune trüben

Viele Steirer suchen dieser Tage die nötige Erholung am Meer. Beliebte Ferienziele wie Spanien oder Griechenland sind aktuell aber nicht unbedingt sorgenfrei zu bereisen, da massive Waldbrände die Einsatzkräfte auf Trab halten und für große Verwüstungen sorgen.

Aber was passiert eigentlich, wenn mein Hotel von derartigen Katastrophen betroffen ist, oder ich meine Reise erst gar nicht antreten kann? Wir haben bei einem Experten nachgefragt.