Amazon treibt Bezahlen per Handfläche voran

Langfristig soll Amazon One aber nicht nur zum Bezahlen von Einkäufen in den eigenen Stores des Handelsgiganten, sondern auch in anderen Unternehmen oder etwa als Zugangskontrolle für Stadien oder Büros genutzt werden. Auf der Amazon-One-Website werden andere Unternehmen aufgefordert, sich bei Interesse an einem „nahtlosen Service, schnellere Zahlungen und ein personalisiertes Erlebnis“ an Amazon zu wenden.