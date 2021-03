Corona: Datenschutzbehörde warnt vor Impfpass

„Bedenkliche Entwicklung“

Auch ARGE-Daten-Obmann Hans Zeger hatte hierzulande bereits in der Vorwoche von einer „äußert bedenklichen Entwicklung“ gesprochen: Es gebe kein Grundrecht auf Gesundheit, wohl aber auf Meinungs- und Reisefreiheit und darauf, dass der Staat die Bürger nicht schädige. Während der Staat Einschränkungen für Bürger, die andere gefährden, vornehmen dürfe, fände durch den EU-Impfpass eine Umkehrung statt, dass nur noch Gesunde Zutritt hätten. So stelle sich etwa die Frage, ob Kinder, die nicht geimpft werden, in Zukunft noch reisen dürften.