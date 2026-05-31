Briten am Boden: „Es ist schlichtweg falsch“

„Times“:

„Herzschmerz im Elfmeterschießen: Arsenal verpasst ersten europäischen Titel.“

„Daily Mail“:

„Arsenals Herzschmerz. Diese Arsenal-Spieler können stolz auf sich sein trotz allem. Was für eine brutale Art, ein Finale zu verlieren.“

„Telegraph“:

„Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals großer Abwehrfels Gabriel Magalhães den entscheidenden Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss. Daraufhin zündeten die Pariser Leuchtfackeln an, um das zweite Jahr ihrer europäischen Vorherrschaft zu feiern. Für Arsenal war es eine äußerst schmerzhafte Niederlage.“

„The Sun“:

„Das ist nicht fair. Einfach nicht fair. Ja, man kann argumentieren, dass PSG es verdient hatte, an einem Abend voller purer Dramatik zu triumphieren, aber es ist schlichtweg falsch, dass der Mann, an den man sich als den Verlierer des Champions-League-Finals erinnern wird, der beste Spieler in Rot und Weiß war.