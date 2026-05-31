Briten am Boden: „Es ist schlichtweg falsch“

In einem dramatischen Finale setzte sich PSG am Samstagabend gegen den FC Arsenal durch und verteidigte damit den Titel in der Champions League. Wie die internationale Presse die Partie einordnet, lesen Sie hier ...
Großbritannien:
„Times“:
„Herzschmerz im Elfmeterschießen: Arsenal verpasst ersten europäischen Titel.“
„Daily Mail“:
„Arsenals Herzschmerz. Diese Arsenal-Spieler können stolz auf sich sein trotz allem. Was für eine brutale Art, ein Finale zu verlieren.“
„Telegraph“:
„Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals großer Abwehrfels Gabriel Magalhães den entscheidenden Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss. Daraufhin zündeten die Pariser Leuchtfackeln an, um das zweite Jahr ihrer europäischen Vorherrschaft zu feiern. Für Arsenal war es eine äußerst schmerzhafte Niederlage.“
„The Sun“:
„Das ist nicht fair. Einfach nicht fair. Ja, man kann argumentieren, dass PSG es verdient hatte, an einem Abend voller purer Dramatik zu triumphieren, aber es ist schlichtweg falsch, dass der Mann, an den man sich als den Verlierer des Champions-League-Finals erinnern wird, der beste Spieler in Rot und Weiß war.
Frankreich:
„L‘Équipe“:
„Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher.“
„Le Parisien“:
„Paris Saint-Germain schreibt mit diesem Erfolg im Elfmeterschießen für immer Geschichte! Ein Jahr nach seinem ersten Titelgewinn holt sich der Verein unter dem Himmel von Budapest einen zweiten Stern. Die Champions League gehört wieder Paris!“
„Le Monde“:
„Die Pariser holen sich nach einem atemberaubenden Elfmeterschießen ihren zweiten Champions-League-Titel.“
„Le Figaro“:
„Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen: In einem spannenden und hart umkämpften Finale standen sie Arsenal und dessen beeindruckender Abwehr gegenüber.“
Spanien:
„Mundo Deportivo“:
„Luis Enrique III. krönt sich mit PSG. (...) Drei Champions-League-Titel bestätigen ihn als einen der größten Trainer der Geschichte und als den derzeit besten.“
„AS“:
„Luis Enrique ist eine Legende des PSG. Dem spanischen Trainer gebührt ewiger Ruhm in Paris. Mit dem Asturier ist die Mannschaft, die davon träumte, zu den Großen Europas aufzusteigen, unbesiegbar.“
„Marca“:
„Luis Enrique steigt in den Olymp auf mit PSG.“
„Sport“:
„Luis Enrique verdient eine Statue in Paris.“
Deutschland:
„Bild“:
„Die Könige Europas kommen aus Paris! Frankreichs Fußball-Riesen haben ihren Titel verteidigt.“
„Berliner Morgenpost“:
„Paris bleibt auf Europas Thron.“
Italien:
„Gazzetta dello Sport“:
„Die Herrschaft geht weiter. PSG ist zum zweiten Mal in Folge Meister in Europa. (...) Die Feier der PSG-Fans, die roten Rauchbomben, die gezündet wurden, unmittelbar, nachdem der brasilianische Verteidiger der Gunners den entscheidenden Schuss vor ihren Augen verfehlte, ist die Krönung für Luis Enrique und diese Mannschaft, die er nach seinem Ebenbild geformt hat.“
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