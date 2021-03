Entwurf für digitalen Corona-Impfpass noch im März

„Wir wollen in den nächsten Monaten die technischen Voraussetzungen schaffen“, bekräftigte von der Leyen nach entsprechenden Absprachen beim EU-Gipfel vorige Woche. Damit der digitale grüne Pass aber ein Erfolg werde, brauche es die Unterstützung aller Mitgliedsstaaten. Diese müssten die Voraussetzungen dafür schaffen, so von der Leyen. Mit dem nun angekündigten Gesetzesentwurf werde klar, wie der europäische Impfnachweis konkret aussehen solle, sagte von der Leyen am Montag in einer Rede vor den CDU/CSU-Abgeordneten im Europaparlament.