Abgestürzt: Wanderin (76) hielt sich an Baum fest

Dramatischer Alpinunfall am Samstag in Osttirol: Eine 76-jährige Frau stürzte beim Wandern über steiles Gelände ab und konnte sich schließlich mit letzter Kraft an einem Baum festhalten. Eine Zeugin schlug Alarm. Die Verletzte musste mittels Hubschraubertau geborgen werden.
Zu dem fatalen Unfall war es laut Polizei am Samstag, gegen 9.30 Uhr, im Gemeindegebiet von Tristach gekommen. Die 76-jährige Einheimische war am Tristacher See wandern, als sie im Bereich Riesenboden plötzlich über ein steiles Waldstück abstürzte.
Zeugin setzte Notruf ab
„Die Frau konnte sich an einem Baum festhalten. Eine Zeugin verhinderte ein weiteres Abstürzen und setzte einen Notruf ab“, heißt es von den Ermittlern.
Mit Helikopter ins Spital
Die 76-jährige Wanderin wurde von der Bergrettung Lienz erstversorgt, vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und letztlich mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz geflogen.
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