Brenner-Blockade: Starkes Signal, mehr aber nicht!

Nichts wird sich ändern. Auch deshalb, weil es zwischen Österreich auf der einen und den starken EU-Nachbarn Deutschland und Italien auf der anderen Seite keine gute politische Gesprächsbasis (mehr) gibt. Jeder schaut auf seinen Vorteil (und somit auf seine Wähler). Und wenn es sein muss, wird der ansonsten nette Nachbar schon mal vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt.