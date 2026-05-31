Erneut Messerstiche in Wien: Mehrere Verletzte

Nach der blutigen Attacke am Viktor-Adler-Platz in Wien-Favoriten, bei der zwei Männer in Lebensgefahr schweben, ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer weiteren schockierenden Gewalttat gekommen: Ein Streit in der Leopoldstadt endete in einer Messerattacke mit mehreren Verletzten. Ein Opfer kämpft mit dem Tod.