Alko-Lenker (18) raste über Kreisverkehr – Unfall!

Heftiger Unfall in der Nacht auf Sonntag im steirischen Bezirk Liezen: Ein 18-Jähriger raste über einen Kreisverkehr, verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen eine Mauer. Beide Insassen wurden verletzt. Der junge Mann saß betrunken am Steuer.
Kurz vor 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden Anrainer in Irdning-Donnersbachtal (Bezirk Liezen) von einem lauten Knall geweckt. Sie eilten nach draußen und mussten feststellen, dass ein Pkw gegen eine Mauer gekracht war. Im Auto saßen zwei junge Männer – beide hatten gravierende Verletzungen erlitten.
Wie sich herausstellte, war der 18-jährige Lenker im Gemeindegebiet über die Mittelinsel des dortigen Kreisverkehrs gerast. In Folge hatte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren – es kam zum Unfall. Der junge Mann sowie der ebenfalls 18-jährige Beifahrer mussten von der Feuerwehr geborgen und anschließend sofort notärztlich versorgt werden. Man brachte sie mit Rettungswagen bzw. Hubschrauber ins Krankenhaus.
Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker ergab eine Alkoholisierung von fast einem Promille. Das erheblich beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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