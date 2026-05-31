Alko-Lenker (18) raste über Kreisverkehr – Unfall!

Wie sich herausstellte, war der 18-jährige Lenker im Gemeindegebiet über die Mittelinsel des dortigen Kreisverkehrs gerast. In Folge hatte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren – es kam zum Unfall. Der junge Mann sowie der ebenfalls 18-jährige Beifahrer mussten von der Feuerwehr geborgen und anschließend sofort notärztlich versorgt werden. Man brachte sie mit Rettungswagen bzw. Hubschrauber ins Krankenhaus.