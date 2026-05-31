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Elfyn Evans baut WM-Führung mit Sieg in Japan aus

Motorsport
31.05.2026 11:35
Sieg für Elfyn Evans
Sieg für Elfyn Evans(Bild: AFP/TOSHIFUMI KITAMURA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Waliser Elfyn Evans hat am Sonntag seine Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft ausgebaut. Der 37-Jährige führte auf Asphalt in Japan einen Toyota-Vierfach-Erfolg an, gewann das siebente Saisonrennen vor dem französischen Titelverteidiger Sebastien Ogier, dem Finnen Sami Pajari und Lokalmatador Takamoto Katsuta.

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In der Gesamtwertung liegt Evans zur Halbzeit 20 Punkte vor Katsuta. Nächste Station ist von 25. bis 28. Juni die Akropolis-Rallye in Griechenland.

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