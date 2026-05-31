Elfyn Evans baut WM-Führung mit Sieg in Japan aus

Der Waliser Elfyn Evans hat am Sonntag seine Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft ausgebaut. Der 37-Jährige führte auf Asphalt in Japan einen Toyota-Vierfach-Erfolg an, gewann das siebente Saisonrennen vor dem französischen Titelverteidiger Sebastien Ogier, dem Finnen Sami Pajari und Lokalmatador Takamoto Katsuta.