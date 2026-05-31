Die nächste Gewitterfront ist schon unterwegs

Kajakfahrer übersah Sturmwarnung

Für dramatische Momente sorgte das Unwetter auch am Wolfgangsee. Zwei Kajakfahrer hatten die Sturmwarnung übersehen und wurden von der aufziehenden Gewitterfront überrascht. Sie schafften es nicht mehr rechtzeitig ans Ufer und mussten von der Wasserrettung St. Gilgen mit einem Boot geborgen werden. Die beiden Wassersportler kamen zwar durchnässt, aber unverletzt davon.