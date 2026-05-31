Zwei Männer in Wien-Favoriten niedergestochen

Blutige Eskalation am Samstagnachmittag am Viktor-Adler-Platz in Wien-Favoriten! Mindestens vier Personen gerieten aus bisher ungeklärten Gründen in Streit, zwei Personen wurden lebensgefährlich verletzt.
Im Zuge der Auseinandersetzung soll laut Wiener Polizei ein 25-jähriger indischer Staatsbürger gegen 15.45 Uhr plötzlich ein Messer gezückt und zwei Männer attackiert haben. Ein 28-Jähriger wurde dabei im Rücken verletzt, ein 31-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Bauchbereich.
Angreifer ergriff sofort die Flucht
Nach der Tat ergriffen der mutmaßliche Angreifer und ein Begleiter die Flucht. Auch der 28-jährige Verletzte entfernte sich zunächst vom Ort des Geschehens, während der 31-Jährige schwer verletzt zurückblieb.
Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe.
Anschließend wurde der 31-Jährige notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht – es besteht akute Lebensgefahr. Auch der zweite Verletzte befindet sich im Krankenhaus und schwebt ebenfalls in Lebensgefahr.
Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Identität des mutmaßlichen Täters rasch geklärt werden. Nach dem 25-Jährigen wird derzeit intensiv gefahndet. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.
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