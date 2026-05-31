Messi und Ronaldo brechen den nächsten Rekord

Ronaldo träumt nicht vom WM-Titel

Ronaldo, mit 143 Toren in 226 Länderspielen jeweils Rekordhalter, betonte aber, dass es nicht sein Traum sei, den WM-Titel zu holen. „Der Gewinn der Weltmeisterschaft würde nichts an meinem Status in der Fußball-Historie ändern“, sagte der Ausnahmekicker. Aber: „Wir werden darum kämpfen.“ Auf Nachfrage erklärte er, dass er es nicht fair finde, wegen eines Turniers zu entscheiden, wer der beste Spieler überhaupt sei. „Das interessiert mich nicht mehr. Die Geschichte spricht für sich selbst. Jeder hat seine Meinung.“