ÖFB-Legionär: „Sie fragten, ob ich ganz dicht bin“

Der Kärntner Keeper Raphael Sallinger beendete die Saison mit dem schottischen Erstligisten Hibernian FC auf Rang fünf – jetzt hofft der 30-Jährige auf seinen ersten Europa-Einsatz. Eine medizinische Behandlung auf dem Feld sorgte für Aufsehen, in der Stadt wimmelt es nur so von Selfie-Jägern und bei diesem Angebot würde der ehemalige WAC- und Hartberg-Goalie wechseln . . .
Im vergangenen Sommer tauchte Raphael Sallinger in eine neue Fußballwelt ein – der Klagenfurter Goalie wagte den Sprung nach Schottland. Und der zahlte sich aus!
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