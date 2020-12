Facebook stoppte Propagandakampagne aus Frankreich

Die Desinformationskampagnen, über die CNN berichtet, zielten auf mehrere afrikanische Staaten ab, berichtet Facebooks Security-Chef Nathaniel Gleicher. Die Fake-Accounts waren in der zentralafrikanischen Republik, Mali und - in geringerem Ausmaß - in Niger, Burkina Faso, Algerien, der Elfenbeinküste und im Tschad aktiv. Diese Länder haben eine französische Kolonialvergangenheit, in vielen blieb Französisch als Amtssprache erhalten.