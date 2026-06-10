88 Jahre! Platzwart, Torwart, Mentor und noch mehr

Mit 88 Jahren steht Walter Drnek jeden Sonntag im Fußballtor. Nahe seinem Zuhause kümmert sich der Wiener um eine öffentliche Wiese, auf der an Wochenenden gekickt wird. Der „Altspatz“, wie er ehrfurchtsvoll genannt wird, wirft sich als Goalie in jeden Schuss. Dabei würde er viel lieber eine andere Position bekleiden, wie er „Sportkrone.at“ verrät.
„Ich würde ja so gerne draußen spielen, aber das geht leider nicht mehr“, seufzt Drnek während er sich die Torwart-Handschuhe anzieht. „Als Goalie“, klagt der 88-Jährige dabei mit einem schelmischen Grinsen, „da tauge ich nicht so viel“. Nur um sich dann wenige Minuten später, ohne Rücksicht auf Verluste, in jeden Schuss zu werfen, der es wagt, in Richtung seines Tores zu kommen.
Das Spiel am Sonntag mit einer immer wieder wechselnden Anzahl von Hobby-Kickern am Platz, wenige Meter von seinem Zuhause entfernt, ist für den Wiener ein Highlight. Und es steckt auch viel Arbeit dahinter. Immerhin mäht Drnek den Rasen, gießt den Platz, kümmert sich um die Tore und zieht auch die provisorischen Linien.
... dann spielt er halt Eishockey
Gespielt wird übrigens seit Jahren verlässlich an jedem Sonntag – so nicht Schnee oder starker Regen ein Match unmöglich machen. Doch auch wenn – wie im zurückliegenden Winter – Schnee und Eis den Spielbetrieb auf der Wiese einige Wochen außer Kraft setzen, lässt sich der 88-Jährige nicht beirren.
Kurzerhand schnappt er sich Schlittschuhe und Eishockeyschläger und trommelt eine Gruppe für ein Eishockey-Match zusammen. „Wer so nahe an der Alten Donau lebt und keine Begeisterung fürs Eishockey entwickelt, dem kann ich auch nicht helfen“, scherzt der Wiener.
Wenn es dann auf der Wiese wieder losgeht, dann zeigt sich der „Altspatz“ auch gern als Motivator und Mentor für die jüngeren Mitspieler. Immerhin ist es ein bunter Mix aus mehreren Generationen, der sich an den Sonntagen auf der Wiese trifft. Und nach dem Match hat Drnek neben einer allgemeinen Analyse auch immer einen persönlichen Tipp auf Lager. Es ist die wahre Seele des Fußballs, die sich hier Woche für Woche schonungslos offenlegt – dem „Altspatz“ sei Dank!
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