88 Jahre! Platzwart, Torwart, Mentor und noch mehr

Wenn es dann auf der Wiese wieder losgeht, dann zeigt sich der „Altspatz“ auch gern als Motivator und Mentor für die jüngeren Mitspieler. Immerhin ist es ein bunter Mix aus mehreren Generationen, der sich an den Sonntagen auf der Wiese trifft. Und nach dem Match hat Drnek neben einer allgemeinen Analyse auch immer einen persönlichen Tipp auf Lager. Es ist die wahre Seele des Fußballs, die sich hier Woche für Woche schonungslos offenlegt – dem „Altspatz“ sei Dank!