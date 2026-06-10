Extra-Wurst für Prinzessin Ingrid Alexandra?

Deadline verpasst – Prinzessin bevorzugt?

Wie das Universitätsmedium „Uniforum“ berichtete, lief die offizielle Bewerbungsfrist für Austauschstudierende an der Universität Oslo bereits am 1. Mai 2026 ab. Die Nominierung der Universität Sydney für die royale Studentin ging dort allerdings erst am 8. Mai ein – also eine volle Woche zu spät. In den sozialen Medien und norwegischen Medien wurden schnell kritische Stimmen laut: Wurden für das Mitglied des Königshauses die Regeln gebeugt?