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Jetzt zur Österreich-Premiere von Jackass!

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10.06.2026 09:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn Schmerz auf Wahnsinn trifft und Millionen Menschen weltweit vor Lachen vom Sofa fallen, dann ist eines garantiert: Jackass ist zurück und legt im neuesten Kinofilm, welcher am 24. Juni startet, wieder einen drauf! krone.tv und NEOH verlosen für die Österreich-Premiere von „Jackass: Einer geht noch“ 50x2 Tickets. 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Name Jackass für spektakuläre Stunts, grenzenlosen Irrsinn und eine Portion Mut, die wohl nur wenige Menschen aufbringen würden. Angeführt von Johnny Knoxville entwickelte sich die Truppe vom MTV-Geheimtipp zu einem weltweiten Popkultur-Phänomen. Ob verrückte Selbstversuche, halsbrecherische Aktionen oder völlig absurde Einfälle – Jackass hat Generationen von Fans zum Staunen, Lachen und Kopfschütteln gebracht.

(Bild: © 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich)

Stunts, die sonst sich keiner traut
Besonders Johnny Knoxville wurde mit seinem unverwechselbaren Mix aus Charme, Selbstironie und Furchtlosigkeit zum Gesicht der Reihe. Kaum ein anderer Entertainer hat sich für die Unterhaltung seines Publikums derart kompromisslos in Gefahr begeben. Gemeinsam mit seinen Freunden schuf er unvergessliche Momente, die längst Kultstatus genießen und bis heute für Gesprächsstoff sorgen.

(Bild: © 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich)

Mit „Jackass: Einer geht noch“ kehren Johnny Knoxville und seine Gang für einen letzten Auftritt auf der großen Leinwand zurück. Mit brandneuen Stunts und Dummheiten sowie den größten Hits und den lustigsten Momenten aus der Vergangenheit feiert „Jackass: Einer geht noch“ die außergewöhnliche Freundschaft, die Fans in den letzten 25 Jahren an diesen Idioten so liebgewonnen haben und von ihnen erwarten.

Mitmachen und gewinnen
Am 23. Juni feiert das letzte Kapitel von Johnny Knoxville und seiner Gang große Österreich-Premiere. krone.tv & NEOH bringen Sie zur Premiere und verlosen für diese 50x2 Tickets. 

Die Österreich Premiere von „Jackass: Einer geht noch“

Wann: 23. Juni 2026
Wo: Cineplexx Donau Zentrum
Kartenausgabe: 19:15 – 20:00 Uhr
Filmstart: 20:15

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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