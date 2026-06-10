Jetzt zur Österreich-Premiere von Jackass!

Mit „Jackass: Einer geht noch“ kehren Johnny Knoxville und seine Gang für einen letzten Auftritt auf der großen Leinwand zurück. Mit brandneuen Stunts und Dummheiten sowie den größten Hits und den lustigsten Momenten aus der Vergangenheit feiert „Jackass: Einer geht noch“ die außergewöhnliche Freundschaft, die Fans in den letzten 25 Jahren an diesen Idioten so liebgewonnen haben und von ihnen erwarten.