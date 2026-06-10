Unfälle, strömender Regen: Stauchaos auf Autobahn!

Auto ins Schleudern geraten

Gegen 7.30 Uhr ereignete sich dann auch noch auf der Inntalautobahn zwischen Innsbruck-West und dem Bergiseltunnel in Fahrtrichtung Kufstein ein Unfall, der für Rückstau sorgte. Ein Pkw sei ins Schleudern gekommen und wohl gegen die Leitschiene gekracht. Der Lenker wurde ersten Informationen zufolge leicht verletzt.