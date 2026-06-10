Unfälle, strömender Regen: Stauchaos auf Autobahn!

Viel Geduld war Mittwochfrüh auf der A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn gefragt: Gleich drei Unfälle binnen einer Stunde im Raum Innsbruck sorgten für Behinderungen und lange Rückstaus. Beim Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden wurde aufgrund dessen die Lkw-Dosierung aktiviert. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben – auch Kinder.
Zum ersten Unfall kam es gegen 6.30 Uhr auf der Brennerautobahn kurz nach Innsbruck-Süd im Bereich Zenzenhof in Richtung Italien. Dort sei es zu einem Auffahrunfall gekommen – auch ein Lkw sei involviert gewesen, hieß es vonseiten der Landesverkehrspolizei auf „Krone“-Nachfrage.
Offenbar soll der Unfall auch Verletzte gefordert haben. Das Rote Kreuz spricht von vier Betroffenen – darunter zwei Kinder.
Weiterer Auffahrunfall, Lkw-Dosierung
Kurze Zeit später kam es im Staubereich noch zu einem weiteren Auffahrunfall, der zusätzlich für Behinderungen sorgte. Gegen 8 Uhr reichte der Rückstau – insbesondere jener der Lkw – bis Mils bei Hall zurück. „Aufgrund dessen wurde auch die Lkw-Dosierung bei Kufstein aktiviert“, erklärte ein Beamter der Verkehrspolizei weiter.
Da auch ein Elektroauto bei einem der Unfälle beteiligt gewesen sein soll, rückte auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck an, um den Wagen zu sichern.
Auto ins Schleudern geraten
Gegen 7.30 Uhr ereignete sich dann auch noch auf der Inntalautobahn zwischen Innsbruck-West und dem Bergiseltunnel in Fahrtrichtung Kufstein ein Unfall, der für Rückstau sorgte. Ein Pkw sei ins Schleudern gekommen und wohl gegen die Leitschiene gekracht. Der Lenker wurde ersten Informationen zufolge leicht verletzt.
Die Leitstelle Tirol meldete kurz nach 6 Uhr zudem einen Verkehrsunfall auf der A12 bei Haiming in Fahrtrichtung Arlberg.
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