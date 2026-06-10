Hitzewelle: Mai 2026 war weltweit der zweitwärmste

Die Hitzewelle habe dazu geführt, dass zahlreiche Temperaturrekorde für den Mai gebrochen worden seien, teilte der Klimadienst des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus am Mittwoch mit. Dabei hätten Frankreich, Großbritannien, Irland und Portugal besonders unter den extremen Bedingungen gelitten. So bemerkenswert dieses Ereignis auch sei, so passe es doch zur raschen Erwärmung Europas und dem langfristigen Trend zu häufigeren, intensiveren und früher auftretenden Hitzewellen, hieß es.