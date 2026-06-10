ÖFB? „Gegen solche Teams will ich nicht spielen“

Die weiteren Gruppengegner Algerien und Jordanien seien gut aufgestellt und organisiert, aber „mit allem Respekt Teams, die Österreich schlagen muss. Da bist du in der Pflicht, wenn du weiterkommen willst. Aber es ist brutal schwierig, es gibt keinen Gegner, der ein Freilos ist“. Jordanien ist eines der Länder, die erstmals bei einer WM dabei sind. Sehr zur Freude von Zuberbühler, der die Aufstockung auf 48 Teilnehmer „sensationell“ findet. „Das macht den Fußball globaler. Ich freue mich fast mehr auf die Nationen, die erstmals dabei sind. Es wird interessant zu sehen, welche DNA sie in ihrem Game-Plan haben.“