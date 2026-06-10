Große Suchaktion nach zweijährigem Mädchen

Nachdem das Mädchen am Dienstag um die Mittagszeit nicht mehr gesehen wurde, rückten mehrere Einsatzkräfte aus. Darunter die Polizei, Freiwillige Feuerwehr, die österreichische Rettungshundebrigade sowie die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten. Gesucht wurde um 16 Uhr außerdem mit einem Polizeihubschrauber.