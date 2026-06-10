Große Suchaktion nach zweijährigem Mädchen

Große Aufregung am Dienstagmittag. Ein zwei Jahre altes Mädchen wurde in der Kärntner Gemeinde Arriach (Bezirk Villach-Land) in Hinterwinkl vermisst. Mehrere Einsatzkräfte und Rettungshunde suchten nach dem Kleinkind.
Nachdem das Mädchen am Dienstag um die Mittagszeit nicht mehr gesehen wurde, rückten mehrere Einsatzkräfte aus. Darunter die Polizei, Freiwillige Feuerwehr, die österreichische Rettungshundebrigade sowie die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten. Gesucht wurde um 16 Uhr außerdem mit einem Polizeihubschrauber.
Doch schnell konnten Angehörige aufatmen. Das Mädchen wurde laut dem Samariterbund rund 700 Meter von einem Wohnhaus entfernt gefunden. Das Gelände dort war sehr steil. Die Zweijährige blieb zum Glück unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.