Zulassung von Spritzmittel wirft viele Fragen auf

Die Grünen kritisieren diesen Schritt. „,Movento‘ steht im Verdacht, negative Folgen auf Fruchtbarkeit und ungeborene Babys zu haben, und ist giftig für Fische oder Insektenlarven. Salzburg darf sich hier nicht hinter dem Bund verstecken“, sagt Klubobfrau Martina Berthold. Sie fordert ein Vorgehen wie im Burgenland, wo die rot-grüne Landesregierung die Zustimmung verweigerte.