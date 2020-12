Digitalisierung: Industrie soll von Medien lernen

In Bayern treffe eine hervorragend digitalisierte Medienbranche auf internationale Industrie-Weltmarktführer, analysiert in der Studie das Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Aber nur 14 Prozent der befragten Industrieunternehmen arbeiteten in Innovationsprojekten mit Medien zusammen. „Hier bleiben Möglichkeiten liegen, die wir dringend nutzen müssen“, fordert Brossardt.