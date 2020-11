Amazon wegen Arbeitsbedingungen in der Kritik

Pünktlich zum Schnäppchentag „Black Friday“ ist die Kritik an Lohn- und Arbeitsbedingungen bei Amazon in Deutschland wieder lauter geworden. Der Konzern müsse sein „Lohndumping“ und den jahrelangen Tarifkonflikt beenden und die regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennen, forderte der hessische Linkspartei-Vorsitzende Jan Schalauske am Donnerstag nach dem Beginn von Arbeitsniederlegungen beim Online-Händler.