Streiks bei Amazon zum „Black Friday“

Die deutsche Gewerkschaft Verdi will mit Streiks bei Amazon während der Schnäppchenjagd um den „Black Friday“ Druck auf den US-Online-Händler ausüben. Mit Beginn der Nachtschicht auf den Donnerstag rief die Gewerkschaft die Beschäftigten in sieben Versandzentren in Deutschland zu einem dreitägigen Ausstand auf, wie sie am Mittwoch mitteilte.