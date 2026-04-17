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„Krone“-Kommentar

Die Rückkehr des Rainer Seele

Kolumnen
17.04.2026 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
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Der Unterschied könnte größer nicht sein. Da ein grantiger (Noch)-OMV-Chef namens Alfred Stern, der höchst eigenwillig agiert und dort ein wortgewandter, international erfahrener Manager wie Rainer Seele. Stern brüskiert die Öffentlichkeit, er weigert sich, die verlangte Spritpreis-Verbilligung (dank Steuersenkung) zur Gänze umzusetzen, dafür hat er einen Ratschlag für die Autofahrer: Diese sollten halt langsamer fahren, dann verbrauchen sie auch weniger Treibstoff.

Rainer Seele hingegen, den man wegen seiner „Putin-Nähe“ als OMV-General aus dem Amt entfernte, feiert ein unglaubliches Comeback: Er ist als Energie- und Chemie-Experte jetzt bei Abu Dhabi der Top-Manager, gemeinsam mit der OMV baut er mit Borouge International den größten Konzern in Österreich auf.

Das wird ein Chemiegigant mit einem Wert von 60 Milliarden und, besonders bemerkenswert, mit dem künftigen Sitz in Wien und 2027, mit dem größten Börsengang wieder in Wien.

Anders als Stern blüht Seele förmlich auf: Er schwärmt von der Innovationskraft Europas und dem Standort Österreich, dieser sei langfristig hochattraktiv. Und: Die OMV wird nie mehr so, wie sie war, sondern Teil eines global tätigen Konzerns mit gewaltiger Finanz- und Ertragskraft.

Stern oder Seele? Die Lösung ist eine andere: Neue Chefin bei der OMV wird eine irische BP-Managerin, die perfekt passen sollte.

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