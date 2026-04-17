Die Rückkehr des Rainer Seele

Der Unterschied könnte größer nicht sein. Da ein grantiger (Noch)-OMV-Chef namens Alfred Stern, der höchst eigenwillig agiert und dort ein wortgewandter, international erfahrener Manager wie Rainer Seele. Stern brüskiert die Öffentlichkeit, er weigert sich, die verlangte Spritpreis-Verbilligung (dank Steuersenkung) zur Gänze umzusetzen, dafür hat er einen Ratschlag für die Autofahrer: Diese sollten halt langsamer fahren, dann verbrauchen sie auch weniger Treibstoff.