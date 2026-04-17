Arsenal bis Juve: So trauern Topklubs um Manninger

„Vorbild auf und neben dem Platz“

Nach Unterschriften bei Espanyol, Torino, Bologna, Brescia, Siena, Salzburg und Udinese landete Manninger 2008 schließlich bei Juventus Turin, wo es den 34-fachen Internationalen vier Jahre lang halten sollte. Auch in der italienischen Großstadt ist die Trauer über den Tod Manningers groß. „Heute ist ein sehr trauriger Tag. Wir haben nicht nur einen großen Sportler verloren, sondern auch einen Mann mit seltenen Werten. Alex Manninger wird als das Vorbild in Erinnerung bleiben, das er auf und neben dem Platz gesetzt hat“, heißt es in einer Mitteilung der „Alten Dame“.