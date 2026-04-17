Arsenal bis Juve: So trauern Topklubs um Manninger

Ob bei der „Alten Dame“, den „Gunners“ oder den „Reds“: Zahlreiche Topklubs trauern um den ehemaligen ÖFB-Teamgoalie Alexander Manninger, der am Donnerstag bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam.
„Alle bei Arsenal sind schockiert und zutiefst betroffen vom tragischen Tod unseres ehemaligen Torhüters Alex Manninger“, heißt es etwa in einem Instagram-Beitrag, den der englische Tabellenführer auf Instagram teilte. 1997 war der Salzburger vom GAK zu den „Gunners“ gewechselt, bis 2002 stand der Keeper im Norden Londons unter Vertrag.
„Vorbild auf und neben dem Platz“
Nach Unterschriften bei Espanyol, Torino, Bologna, Brescia, Siena, Salzburg und Udinese landete Manninger 2008 schließlich bei Juventus Turin, wo es den 34-fachen Internationalen vier Jahre lang halten sollte. Auch in der italienischen Großstadt ist die Trauer über den Tod Manningers groß. „Heute ist ein sehr trauriger Tag. Wir haben nicht nur einen großen Sportler verloren, sondern auch einen Mann mit seltenen Werten. Alex Manninger wird als das Vorbild in Erinnerung bleiben, das er auf und neben dem Platz gesetzt hat“, heißt es in einer Mitteilung der „Alten Dame“.
Nachdem er die Saison 2011/12 als italienischer Meister beendet hatte, suchte Manninger in Augsburg eine neue Herausforderung.
Nach knapp vier Jahren in der deutschen Bundesliga, wechselte der Salzburger 2016 schließlich zum FC Liverpool, wo er 2017 seine Karriere ausklingen ließ. Auch die „Reds“ trauerten auf ihren Social-Media-Kanälen um den Schlussmann.
Manninger war im Auto unterwegs gewesen, als er am Donnerstagmorgen bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst wurde. Er wurde nur 48 Jahre alt ...
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